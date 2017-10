Tödlicher Verkehrsunfall in Handenberg

In Handenberg (Bezirk Braunau) ist in der Nacht auf Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Maurer aus Neukirchen an der Enknach kam von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum.

Warum der 20-Jährige kurz vor Mitternacht auf der B156, der Lamprechtshausener Straße, auf dem Heimweg von der Fahrbahn abkam, wird wohl nie ganz geklärt werden können. Sein Wagen prallte frontal gegen einen Baum, der durch die enorme Wucht des Anpralls entwurzelt und auf die Fahrbahn geworfen wurde.

Pressefoto Scharinger

Ein Lkw-Fahrer bemerkte wenig später den Baum auf der Straße und sah dann auch den auf dem Dach liegenden Wagen des 20-Jährigen.

Pressefoto Scharinger

Dem jungen Autofahrer war allerdings nicht mehr zu helfen - der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.