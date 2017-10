Wahlergebnisse in den Statutarstädten

Linz und Steyr waren bisher SPÖ-dominiert, Wels - ebenfalls jahrzehntelang eine rote Bastion – wird seit 2015 von einem FPÖ-Bürgermeister geführt. Das Bundesergebnis spiegelt sich in den Städten nur in den FPÖ-Gewinnen wider.

Linz

Zuwächse für SPÖ, ÖVP und FPÖ gegenüber den letzten Nationalratswahlen kennzeichnen das Linzer Wahlergebnis. Die Grünen schrumpfen auch in der Landeshauptstadt stark. NEOS können das Ergebnis von 2013 leicht verbessern, die Liste Pilz ist in Linz im Vergleich zu den anderen Statutarstädten deutlich erfolgreicher.

Wels

Wels war die erste Statutarstadt aus der am späten Sonntagnachmittag ein Ergebnis vorlag. Die Zugewinne für die ÖVP entsprachen dem restlichen Bild aus Bund und Land, die FPÖ konnte nicht so stark zulegen. Die SPÖ konnte im Gegensatz zum universellen Trend in der Messestadt zulegen.

Steyr

Auch in Steyr konnte die SPÖ ihren Vorsprung ein wenig ausbauen, deutlich größer fielen aber die Zugewinne für die FPÖ und vor allem die ÖVP aus. Die ÖVP ist aber dennoch, wie in den anderen beiden Statutarstädten, weit von einer relativen Mehrheit entfernt. Die Grünen wären auch mit ihrem Steyrer Ergebnis nicht in den Nationalrat gekommen, ebenso NEOS, die Liste Pilz dagegen schon.

