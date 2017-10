Frau soll 75 Tage in Gefangenschaft gewesen sein

Eine Frau aus Ghana soll mehr als zwei Monate lang in einer Wohnung in Österreich in Gefangenschaft gehalten und vergewaltigt worden sein. Die Welser Polizei sucht nach einem Paar, das der Frau bei der Flucht geholfen haben soll.

Als die 28-Jährige Anfang September in Wels ihren Asylantrag stellte, gab sie gegenüber der Polizei an, dass ihr ein Landsmann Ende Juni geholfen haben soll, von der ghanesischen Hauptstadt Accra per Linienflug nach Europa zu kommen. Ein Taxi brachte die beiden dann vom Flughafen zu einer unbekannten Wohnung auf österreichischem Staatsgebiet. Dort soll sie der Unbekannte mehr als zwei Monate lang gefangen gehalten und regelmäßig vergewaltigt haben.

Älteres Paar nahm Flüchtende mit

In der Nacht auf den 7. September soll der Frau schließlich die Flucht aus ihrer Gefangenschaft gelungen sein. Dabei sei sie von einem älteren Ehepaar im Auto mitgenommen und zu einem Bahnhof gebracht worden, wo sie von den beiden noch 100 Euro bekommen haben soll.

Polizei steht vor Rätseln

Die Angaben der 28-jährigen Asylwerberin sind laut Polizei sehr lückenhaft und vage. Vor allem, dass die Frau nach über 75-tägigem Zusammensein mit dem gesuchten Täter keinerlei Personsbeschreibung abgeben konnte, ist den Ermittlern rätselhaft.

Das ältere Paar wird dringend ersucht, sich bei der Polizei Wels unter der Telefonnummer 059 133 4195 133 zu melden, da es eventuell wichtige Hinweise, insbesondere zum Tatort geben könnte.