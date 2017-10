Wahltag für 1.103.664 Oberösterreicher

1.103.664 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind heute aufgerufen, ihre Vertreter im Nationalrat zu wählen. Das Wahlergebnis in Oberösterreich wird bundesweit genau verfolgt, denn das Bundesland gilt als „Trendland“.

Elf Parteien stehen in Oberösterreich zur Wahl. Die Wähler werden allerdings zwölf Spalten auf ihren Wahlzetteln vorfinden. Die Spalte der Liste 5 bleibt allerdings leer, weil das Team Stronach nicht mehr bei der Nationalratswahl antritt. Laut Wahlordnung muss aber für diese Liste auf dem Wahlzettel Platz gelassen werden.

Wahlberechtigt ab 16

Wahlberechtigt sind alle, die das 16. Lebensjahr abgeschlossen haben oder am 15. Oktober ihren 16. Geburtstag feiern, in Oberösterreich trifft das auf exakt 1.103.664 Personen zu. Das Bundesland ist in knapp 1.800 Wahlsprengel unterteilt. Fünf Regionalwahlkreise sind in Oberösterreich zu finden, 32 Nationalratsmandate werden daraus besetzt.

Das erste Wahllokal öffnet in Neufelden (Bezirk Rohrbach) um 6.30 Uhr, Wahlschluss ist in Oberösterreich um 16.00 Uhr. Österreichweit schließen die letzten Wahllokale um 17.00 Uhr. Erst ab diesem Zeitpunkt werden die Ergebnisse der bis dahin ausgezählten Wahlsprengel und Gemeinden vom Innenministerium an die Hochrechner weitergeleitet. Daher wird es auch, wie schon bei der letzten Bundespräsidentenwahl nicht gleichzeitig mit dem Wahlschluss die ersten Hochrechnungen geben, sondern erst ein paar Minuten später. Zwischen 17.10 und 17.15 wird daher mit der ersten ORF/SORA-Hochrechnung gerechnet.

Endergebnis nicht vor Donnerstag

Neben den Hochrechnungen wird es am Sonntagabend offiziell nur ein Zwischenergebnis geben, denn die Wahlkarten müssen erst noch ausgezählt werden. Das vorläufige Gesamtergebnis (ohne Briefwahl und Wahlkarten aus fremden Wahlkreisen) sollte gegen 20.30 Uhr vorliegen.

15 Prozent sind Wahlkartenwähler

In Oberösterreich wurden heuer 159.672 Wahlkarten ausgegeben, damit greifen 14,5 Prozent der Wähler auf dieses Instrument zurück. In ganz Österreich waren es 889.193 Wahlkarten. Somit ist zu erwarten, dass im vorläufigen Endergebnis Sonntagabend noch rund 780.000 Stimmen fehlen. Der allergrößte Teil der Briefwahlstimmen - nämlich die im Postweg bzw. vor der Wahl bei den Bezirkswahl abgegebenen - wird am Montag ausgezählt, der Rest und die „klassischen“ Wahlkarten-Stimmen erst am Donnerstag. Erst dann kann das amtliche Endergebnis bekanntgegeben werden.

Die Bedeutung Oberösterreichs bei Wahlen

Oberösterreich gilt als „Trendland“, denn die ersten Plätze waren bei Nationalratswahlen immer gleich verteilt wie im Bund, obwohl bei Landtagswahlen so gut wie immer die ÖVP vorne lag.

So war auch bei der NR-Wahl 2013 die SPÖ Erste - was sie auch für heuer als Ziel ausgegeben hat.

