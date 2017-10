Erstes Kinder-Reha-Zentrum in Rohrbach-Berg

Im Bezirk Rohrbach ist am Freitag der Spatenstich für ein in Oberösterreich einzigartiges Kinder-Reha-Zentrum gefeiert worden. Im Frühjahr 2019 wird das neue Haus mit 77 Patientenbetten sowie 67 für Begleitpersonen eröffnet.

Nachdem es speziell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Rehabilitationseinrichtungen es bisher in Österreich nicht gibt, einigten sich im Juli 2014 die Sozialversicherungen und die Bundesländer auf den gemeinsamen Ausbau der Reha für schwerkranke Kinder. In vier Versorgungsregionen sollen 343 Betten entstehen.

Baukosten von 23 Millionen Euro

Die Betriebskosten von 33 Millionen Euro pro Jahr im Vollausbau übernehmen großteils die Sozialversicherungen, die Länder finanzieren eine Pauschalsumme von 8,5 Millionen Euro jährlich. 23 Millionen Euro wurden für den Bau veranschlagt. 95 neue Arbeitsplätze sollen im Reha-Zentrum entstehen. Ein zweites Zentrum entsteht auch in Bad Erlach in Niederösterreich.

ArchitekturConsult ZT GmbH

Für die Region Nord (Oberösterreich und Salzburg) hat Rohrbach-Berg den Zuschlag erhalten. Der Böhmerwald als Naherholungsgebiet für Familien sowie die Nähe zum Landeskrankenhaus Rohbach haben für die Mühlviertler Gemeinde gesprochen. Eine Bietergemeinschaft aus der hospitals Projektentwicklungsges. m.b.H., der Reha Rohrbach Errichtungs GmbH, dem oö. Spitalsträger gespag sowie dem Verein pro mente wird auf einer Nutzfläche von 5.500 Quadratmetern das neue Zentrum bauen und betreiben.

ArchitekturConsult ZT GmbH

„Ich denke, wir konnten vor allem dadurch überzeugen, dass wir unsere Konzepte strikt und ausschließlich auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet haben“ erklärte hospitals-Geschäftsführer Stefan Günther in den Presseunterlagen anlässlich des Spatenstichs.

hospitals

Mit der Erarbeitung der Behandlungskonzepte wurden Spezialisten der Kinderheilkunde im In- und Ausland betreut, da die stationäre Reha für diese Altersgruppe in „Österreich weitgehend Neuland ist“, meinte er weiters. Drei bis fünf Wochen werde durchschnittlich ein Aufenthalt dauern. In Ergänzung mit Salzburg, wo 32 Betten für eine Onkologische Reha entstehen, werden in Rohrbach-Berg die Bereiche Orthopädie, Kinderchirurgie, Neurologie, Herz-Kreislauf und Lungenerkrankungen, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Entwicklungs- und Sozialpädiatrie abgedeckt.

Rund 5.000 Kinder in Österreich sind so schwer krank oder behindert, dass sie eine Rehabilitation brauchen. Bisher werden sie für eine Reha größtenteils gemeinsam mit viel älteren Patienten betreut oder müssen in Einrichtungen im Ausland ausweichen.

