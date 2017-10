Wahlkampffinale der SPÖ in Linz

Zwei Tage vor dem Wahltag hat SPÖ ihren manchmal holprigen Wahlkampf in Oberösterreich am Linzer Bahnhof abgeschlossen. Man gab sich optimistisch und versuchte, Sachthemen in den Vordergrund zu stellen.

Früh sind die Genossen am Freitag aufgestanden, um noch einmal Wähler für ihre Partei zu gewinnen. Schon vor 7.00 Uhr verteilten sie vor dem Linzer Bahnhof Kokoskuppeln und Informationsblätter. Für politische Gespräche hatten die wenigsten Passanten Zeit. Trotzdem war, Präsenz bis zum Schluss die Devise, gehe es doch vor allem darum, die Unentschlossenen zu überzeugen.

„Wir werden am Sonntag Erster“

Die Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer vertraut den Umfragen, von denen manche die SPÖ nur auf Platz 3 sehen, nicht. „Wir sind ganz davon überzeugt, dass wir am Sonntag Erster werden“, so Gerstorfer im ORF Oberösterreich-Interview, denn man habe „sehr viele Impressionen und auch sehr viele Befragungen“, die in diese Richtung weisen.

Wahlkampf mit Pannen

Hinter den Sozialdemokraten liegt ja ein Wahlkampf mit Pannen - Stichwort Causa Silberstein. Sozialminister Alois Stöger, der auf dem ersten Platz der Landesliste kandidiert, auf die Frage, ob sich die SPö damit ihre Chancen selbst zerstört hat: „Ich würde das nicht überbewerten. Silberstein war nicht OK, aber insgesamt hat die Sozialdemokratie eine gute inhaltliche Wahlkampfauseinandersetzung geführt.“

Es sei wichtig, dass Christian Kern für Inhalte und den Plan A stehe, woran sich die Bevölkerung orientieren könne, so der Sozialminister im Interview.

Betonung auf Sachthemen

Die SPÖ betont im Wahlkampf-Endspurt die Sachthemen - Jobs, Wohnen, Kinderbetreuung - und dass am Donnerstag im Parlament noch Einiges, aus SPÖ Sicht Gutes, beschlossen wurde. Ein roter Erfolg, findet man, der nur der Vorgeschmack auf den Wahlsonntag sein soll.