FPÖ „entsetzt“ über Asylwerber bei Feuerwehr

Heftige Reaktionen hat der Vorschlag der Grünen ausgelöst, Asylwerber als Mitglieder der Feuerwehren besser zu integrieren. Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) zeigte sich von dem Vorschlag „entsetzt“.

Die Integration von Asylwerbenden in Feuerwehren sei der „völlig falsche Zugang“, so reagierte der für die Feuerwehren zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ). Er sei „entsetzt“ über die Pressekonferenz von Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne). Darin wurden Feuerwehren als große Integrationschance für Asylwerbende präsentiert. Der Feuerwehrlandesrat betonte, dass auf Vereine oder Einsatzorganisationen kein Integrationsdruck ausgeübt werden soll.

Laut FPÖ nur für Asylberechtigte Platz in Feuerwehr

Eine Chance auf einen Platz bei der Feuerwehr will Podgorschek erst für Asylberechtigte diskutieren. Derzeit haben 22 Feuerwehren Asylberechtigte oder Asylwerber in ihrem Team. Von vielen positiven Erfahrungen berichtet das Landesfeuerwehrkommando, die größte Schwierigkeit sei oft, dass man nicht wisse, ob sie in Österreich bleiben können.

fotokerschi/Kerschbaummayr

Zur Frage, ob mögliche Gefahren durch mangelnde Sprachkenntnisse bestünden, stellte das Landesfeuerwehrkommando fest, dass sie ausschließlich den Möglichkeiten entsprechend eingesetzt würden.