Alpinpolizei benötigte Dolmetscherin

Über Umwege ist die Rettung von zwei Wanderern in Bad Ischl gelungen. Weil die zwei Tschechen weder Deutsch noch Englisch sprachen, organisierten die Polizisten eine Dolmetscherin, um den Aufenthaltsort herauszufinden.

Die beiden Tschechen hatten am Mittwoch einen Ausflug auf die Katrin in Bad Ischl unternommen. Hinauf waren sie mit der Seilbahn gefahren - allerdings verpassten sie die letzte Talfahrt und mussten sich deshalb zu Fuß auf den Weg nach unten machen. Ein Vorhaben, das die 63-jährige Frau ziemlich anstrengte.

Begleiter trug die Frau kurzes Stück

Nach der Hälfte des Weges war sie so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter gehen konnte. Ihr 43-jähriger Begleiter trug sie deshalb - das ging aber nur kurze Zeit gut. Die Frau wählte den Notruf der Polizei - konnte sich aber weder auf Deutsch noch auf Englisch verständlich machen. Die Polizisten in der Bezirksleitstelle Gmunden holten daher rasch eine Tschechisch-Dolmetscherin zu Hilfe.

Mit Trage zu Forststraße gebracht

So gelang es, den Standort der in Not geratenen Wanderer heraus zu finden. Bergretter und Alpinpolizisten aus Bad Goisern und Bad Ischl rückten schließlich aus. Es gelang ihnen, die zwei Tschechen zu finden. Mit einer Trage wurden die beiden zu einer nahe gelegenen Forststraße gebracht. Mit dem Auto wurden die erschöpften Tschechen in ihre Unterkunft transportiert.