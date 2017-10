Wahlkampffinale der Grünen in Linz

Ins Wahlkampffinale sind die Grünen Mittwochnachmittag gestartet. In der Linzer Altstadt wurden die Wahlhelfer noch einmal eingeschworen, mit möglichst vielen Passanten in den Fußgängerzonen ins Gespräch zu kommen.

Einen letzten Motivationsschub wollte die grüne Parteispitze ihren Wahlhelfern mit auf den Weg geben. Bemüht wurde dazu auch ein von anderen Parteien schon öfters eingesetzter Song: Der Soundtrack zum Boxer-Film „Rocky“ sollte Stimmung machen.

„Schlammschlacht stößt viele ab“

Landessprecherin Maria Buchmayr nahm dann die politische Konkurrenz in die Kritik: „Diese Schlammschlacht zwischen Kern, Kurz und Strache stößt wirklich viele Wählerinnen und Wähler ab. Wir wissen, dass wir besonders stark im Finish sind. Wir haben das schon oft genug bewiesen. Es ist wichtig, am Sonntag die Grünen zu wählen“, so Buchmayr zu den laut Grünen 50 Wahlhelfern, die sich in einer Seitengasse der Linzer Altstadt versammelten.

Grüne/Max Mayrhofer

Warnung vor FPÖ-Regierungsbeteiligung

Laut Buchmayr sind eine Million Wähler in ganz Österreich noch unentschlossen. Die oberösterreichische Spitzenkandidatin Ruperta Lichtenecker warnte vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ: „Eine blaue Regierungsbeteiligung kostet viel, viel Geld. Das haben wir beim Hypo-, Buwog- und Telekom-Skandal gesehen. Jetzt gilt es, eine grüne Stimme im Parlament für Anstand und Sachlichkeit zu stärken.“

Danach zogen die Wahlhelfer durch die Linzer Innenstadt. Für Passanten gab es Flugblätter mit dem Bild von Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek und kleine Zuckerlstangen mit der Aufschrift „grünes Wahl-Zuckerl“.