ÖVP startet ins Wahlkampffinale

Der Wahlkampf für die Nationalratswahl am Sonntag geht ins Finale. Für die oberösterreichische Volkspartei lebt die Hoffnung, diesmal nicht nur im Bund, sondern auch im Land die Nummer 1-Position zu erobern.

In den verbleibenden 100 Stunden bis zu den Nationalratswahlen will die ÖVP vor allem jene 150.000 Oberösterreicher ansprechen, die noch unentschlossen sind.

„Jetzt oder nie“

Hervorgehoben wird vom Landesparteiobmann der ÖVP, Thomas Stelzer, vor allem der Stil der Liste Kurz: „Nämlich, dass wir für etwas unterwegs sind, Vorschläge auf den Tisch legen und dass wir uns nicht, wie es leider andere fast schon zur Hauptaufgabe erklärt haben, mit dem Gegner beschäftigen und anpatzen.“ Als Motto für das Wahlkampfinale hat die ÖVP den Slogan „Jetzt oder nie“ ausgegeben. Ziel der ÖVP in Oberösterreich ist es, diesmal auch bei Nationalratswahlen sowohl im eigenen Bundesland als auch bundesweit Nummer eins zu werden.

Warnung vor rot-blauer Koalition

Von Geschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer wird vor einer rot-blauen Koalition gewarnt: „Das heißt, wir müssen so stark werden, dass es nicht politisch möglich ist, mit einer rot-blauen Mandatsmehrheit Sebastian Kurz auszubremsen. Alle Umfragen zeigen aber derzeit eine rot-blaue Mehrheit. Deshalb wird es an uns liegen, in den nächsten Tagen einmal richtig Vollgas zu geben, um sicherzustellen, dass es einen neuen Stil in Österreich gibt.“

Wenig Vertrauen in Umfragen

Den Umfragen, die die ÖVP deutlich voran sehen, wird wenig Vertrauen geschenkt, so Stelzer: „Es zählt das Wahlergebnis. Eine gute Umfrage ist eine Motivation, aber die kann man nicht 1:1 als Ergebnis hernehmen.“ Viel Zeit bleibt den Unterstützern der Liste Kurz nicht mehr: Drei Tage sind es noch, an denen in persönlichen Kontakten oder in den Sozialen Netzwerken an die Nationalratswahlen erinnert und um Stimmen geworben werden kann.