Landesgartenschau feiert 282.000 Besucher

282.000 Besucher haben im vergangenen halben Jahr bei der Landesgartenschau in Kremsmünster die Stiftsgärten, den neuen Markt und das Schloss Kremsegg besucht. Am Sonntag schließt die Ausstellung ihre Türen.

Schneefall zum Start, Hitze auf dem Höhepunkt und gegen Ende viel Regen - das Wetter meinte es nicht immer gut mit der diesjährigen Landesgartenschau unter dem Titel „Dreiklang der Gärten“. Die Besucher ließen sich davon aber nicht abschrecken. 282.000 besichtigten Stift, Markt und Schloss mit ihren 30 unterschiedlichen Gärten.

Land OÖ/Stinglmayr

Die Landesgartenschau sei mittlerweile eine etablierte Marke, die für Qualität und Unterhaltungswert stehe, freut sich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) über den Erfolg. Die Regionalentwicklung und Nachhaltigkeit stehe bei jeder Gartenschau im Vordergrund, betont Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP).

Gemeinschaftsfläche für alle Kremsmünsterer

Spielplätze, Spazierwege, die revitalisierte Krems und die zahlreichen Blumen und noch mehr wird in Kremsmünster noch lange an die Gartenschau erinnern. Darüber hinaus dürfen die Kremsmünsterer einen grünen Daumen beweisen: Auf 1.500 Quadratmetern wird bald gemeinschaftlich gegartelt.

2019 in Aigen-Schlägl

Noch sind die Tore der Ausstellung geöffnet, am Samstag aber steigt um 15.30 Uhr im Schloss Kremsegg das offizielle Schlussfest. Die Organisatoren stehen bereits in den Startlöchern für die nächste Landesgartenschau 2019 in Aigen-Schlägl. Rund um das Stift wird sich dann alles um Bio, Gärten und Entschleunigung drehen.

