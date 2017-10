Verfassungsgericht bestätigt Durchgriffsrecht

Das Durchgriffsrecht des Innenministeriums bei der Errichtung von Flüchtlingsquartieren ist verfassungskonform. Die von der FPÖ regierte Stadt Wels hat Beschwerde beim VfGH eingelegt und sich eine Abfuhr geholt.

Anlass der Beschwerde der Stadt Wels gegen das Durchgriffsrecht des Innenministers war die geplante Unterbringung von Asylwerbern auf dem Gelände der ehemaligen Frauenklinik in Wels. Das Höchstgericht entschied, dass Gemeinden keine Parteienstellung haben, wenn der Innenminister von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch macht. Eine Parteistellung habe nur der betroffene Grundstückseigentümer, heißt es in der Entscheidung.

Erst Bundesverwaltungsgericht angerufen

Seit über einem Jahr steht die ehemalige Landesfrauenklinik in der Linzer Straße in Wels leer. Das Innenministerium hatte im Vorjahr per Bescheid angeordnet, dass dort hilfs- und schutzbedürftige Asylwerber untergebracht werden sollten. Die Stadt Wels hielt den Bescheid für rechtswidrig und rief zunächst das Bundesverwaltungsgericht an. Dort blitzte die Stadt aber ab, weil die Gemeinde in Verfahren nach dem Durchgriffsrecht keine Parteienstellung hat. Diesen Beschluss brachte man dann vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH).

In ihrer Beschwerde machte die Stadt geltend, dass das „Bundesverfassungsgesetz über die Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden“ dem föderalistischen und dem rechtsstaatlichen Prinzip der Bundesverfassung sowie dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden widerspreche.

Keine Parteienstellung für Gemeinde

Der Verfassungsgerichtshof wies die Beschwerde ab. Die Höchstrichter bestätigten, dass die Gemeinde in Durchgriffsrechts-Verfahren keine Parteienstellung hat. Der VfGH sah im Durchgriffsrecht keinen verfassungswidrigen Eingriff in die Gemeindeautonomie bzw. in die Kompetenzen der Bundesländer.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Gemeinde keine Möglichkeit hätte, gegen die Pläne des Ministeriums vorzugehen. Sollte nämlich tatsächlich - wie von der Gemeinde Wels behauptet - nicht das laut Durchgriffsrecht zulässige Flüchtlingsquartier, sondern ein Registrierungszentrum (laut oberösterreichischer Polizei eine „Schwerpunktdienststelle“) geplant sein, dann liege es an der Gemeinde, dagegen baurechtliche Schritte einzuleiten, heißt es im Erkenntnis der Verfassungsrichter.

Ob und wann die Pläne des Innenministeriums auf dem Gelände der ehemaligen Frauenklinik umgesetzt werden, ist noch völlig offen.

