Zivildiener wurde zum Lebensretter

Ein 20-jähriger Zivilidener aus Leonding ist zum Lebensretter geworden. Der junge Mann holte in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs einen leblos auf dem Boden liegenden Pensionisten mit einem Defibrillator ins Leben zurück.

Dem 20-Jährigen war sofort klar, dass es in diesem Fall um Leben und Tod ging. Florian Krondorfer stand mit seinem Auto an einer Ampel beim Bahnhof, als ihn Passanten auf den leblos am Boden liegenden älteren Mann aufmerksam machten. Der junge Mann fasste sich ein Herz und begann gemeinsam mit einer Ärztin, die ebenfalls zufällig dazukam, mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.

OÖRK

Dank eines Defibrillators, der nebenan im Wissensturm stationiert war, gelang es, den älteren Mann ins Leben zurückzuholen. Krondorfer leistet derzeit beim Roten Kreuz in Linz seinen Zivildienst ab. Aufgrund seiner Sanitätsausbildung wusste er ganz genau, wie man in so einem Fall richtig handelt. Der Pensionist befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung.