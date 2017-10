Paschinger Gemeinderat vor Gericht

Ein Gemeinderat aus Pasching steht am Mittwoch in Linz vor Gericht, weil er eine geheime Stellungnahme der Landesregierung zum Ausbau der Plus City an diverse Medien ausgesendet haben soll.

Der Paschinger Gemeinderat Helmut Hofstadler von einer Bürgerliste soll am 25. Juli voriges Jahr eine Stellungnahme der Landesregierung vor einer Gemeinderatssitzung an die Medien versendet haben. Der Paschinger Bürgermeister Peter Mair (SPÖ) zeigte ihn daraufhin wegen wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses an.

Streit um Umbau der Plus City

Laut Bürgermeister war das Dokument allein für ihn als Gemeinderat. Hofstadler hingegen sah ein berechtigtes öffentliches Interesse. Konkret geht es um den Umbau der Plus City in Pasching. Die Bürgerliste, der Gemeinderat Helmut Hofstadler angehört, befürchtete, dass dabei eine Fortgehmeile entstehen hätte können, die für viel Lärm für die umliegenden Bewohner gesorgt hätte.

Die Stellungnahme der Landesregierung soll den Befürchtungen der Bürgerliste durchaus in die Karten gespielt haben, hieß es damals. Mittlerweile ist die Plus City in Pasching jedoch umgebaut und die Befürchtungen der Bürgerliste haben sich als umsonst herausgestellt. Gemeinderat Helmut Hofstadler drohen heute ein bis drei Jahre Haft.