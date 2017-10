Leo Windtners nächste ÖFB-Baustelle

Die Streitereien und Diskussionen beim ÖFB rund um die Nationalmannschaft gehen auch nach dem letzten Länderspiel unter Marcel Koller (1:0 Sieg in Moldawien) und der Bestellung des neuen Sportdirektor Peter Schöttel weiter.

Im Mittelpunkt steht jetzt der Oberösterreichische Ex-ÖFB Sportdirektor Willli Ruttensteiner und seine Nationalteam-Analyse gegenüber dem Präsidium vor seiner Ablöse am Samstag. Der Niederösterreichische Fußballpräsident Johann Gartner hat hier Details verraten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Die Rede ist etwa von Gruppenbildung und dass sich David Alaba geweigert habe, linker Verteidiger wie bei seinem Klub Bayern München zu spielen.

APA/EXPA/JFK

Dazu hat der Niederösterreichische Präsident auch Teamspieler, die die vorzeitige Ablöse Marcel Kollers kritisiert haben, folgendes ausrichten lassen: „Da haben einige deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Manchen fehlt’s da vielleicht an Intelligenz.“

Konter des Teamkapitäns

Am Dienstag entgegnet ÖFB Teamkapitän Julian Baumgartlinger Richtung Gartner: „Das sind Anschuldigungen, wenn er sich so äußert in der Öffentlichkeit, geht das schon in Richtung Verleumdung, solange das alles nicht abgschlossen wird, wird auch das Team in kein ruhigeres Fahrwasser kommen.“

Präsident Windtner über Wortspende sauer

„Es ist halt schade, wenn wir noch am Samstag in der Präsidiumssitzung vereinbaren, dicht zu halten, und dann sehen sich einzelne doch wieder veranlasst, hinaus zu preschen“, so der 67-jährige Oberösterreicher im Telefonat mit dem ORF OÖ.

Keine Rücktrittsgedanken bei Windtner

Auf die Frage, warum er sich nach sechs großteils erfolgreichen Jahren mit Marcel Koller, für dessen Verpflichtung Windtner maßgeblich verantwortlich ist, und Willi Ruttensteiner das derzeitig nicht enden wollende ÖFB-Theater eigentlich noch antue, entgegnet der Florianer: “Es war nie meine Art, wenn es eng wird, das Schiff zu verlassen, gerade da ist es notwendig, den Kurs zu halten. Ich hoffe, dass wir bald wieder in ruhigere Gewässer zurückfinden, speziell, wenn die Teamchefsuche erfolgreich abgeschlossen werden kann.“

ÖFB-Präsident Leo Windtner im Gespräch mit ORF OÖ-Sportredakteur Dennis Bankowsky über die neuerlichen Streitigkeiten, das Erbe Marcel Kollers und seine Wehmut nach Kollers Abschied am Montagabend

Ende Oktober soll die Entscheidung über den neuen Teamchef fallen, der neue Sportdirekor peter Schöttel wurde mit der Erstellung einer Liste mit Kandidaten aus dem In- und Ausland beauftragt. Als Namen tauchen in der Gerüchtebörse neben Andreas Herzog auch Zoran Barisic, Werner Gregoritsch, Franco Foda oder Armin Veh bzw. Markus Weinzierl auf.

Dennis Bankowsky, ooe.orf.at