Kulturwoche: Junge früh für Kunst begeistern

„Junge Kunst - Junges Publikum“ lautet das Jahresmotto der Kulturverantwortlichen der Stadt Linz. Die Kinderkulturwoche von 19. bis 29. Oktober zeigt einen Querschnitt durch die aktuelle Linzer Kinder- und Jugendkulturszene.

Es ist ein dichtgefülltes Programm, das den Jungen angeboten: Elf Tage dauert die Kulturwoche, bei dem sich 28 Partner mit an die 300 Veranstaltungen innerhalb des gesamten Stadtbereiches einbringen. Überblick zu den Veranstaltungen finden Sie hier.

„Junge früh für Kultur sensibilisieren“

Für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer bildet die Kinderkulturwoche das Herzstück innerhalb der Umsetzung des Jahresmottos: „Wir wollen Junge schon früh für Kunst und Kultur sensibilisieren. Was sonst das ganze Jahr über geboten wird, kann man in einer Woche erfahren.“

LENTOS Kunstmuseum Linz, maschekS.

Eingebunden in die Kinderkulturwoche sind auch die Linzer Kinder- und Jugendbuchtage. Diese in Österreich einzigartige Aktion, die nun schon zum 23. Mal durchgeführt wird, ermöglicht Kindern- und Jugendlichen den Zugang zu mehr als 3.000 Büchern. In den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer werden dabei zwischen 19. und 21. Oktober auch manche Bücherhelden zum Bühnenleben erweckt.

Link: