Brand bei Supermarkt in Braunau

Im Gastgarten eines Supermarkt-Restaurants in Braunau am Inn hat es in der Nacht auf Dienstag Brandalarm gegeben. Aus vorerst unbekannter Ursache hatten Plastiktische und -sessel zu brennen begonnen, auch das Gebäude war betroffen.

Es war kurz vor Mitternacht als der Brandalarm bei der Feuerwehr einging. Die Feuerwehr rückte mit 20 Mann an. Beim Eintreffen bei dem Supermarkt hatten die Flammen auch schon die Außenfassade des Gebäudes erfasst. Rasch hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle

Supermarkt verraucht

Teile der Fassade mussten allerdings aufgeschnitten und entfernt werden, um alle Glutnester zu finden. Der Innenbereich des Gebäudes wurde anschließend mit Wärmebildkameras kontrolliert und die Räumlichkeiten mussten wegen des starken Rauchgeruches belüftet werden.

Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.