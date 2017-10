OLG hebt Betriebswahl von voestalpine auf

Zwischen den Gewerkschaftern der voestalpine Stahl GmBh tobt weiter ein Gerichtsstreit um eine Betriebswahl – mit keinem Ende in Sicht. Jetzt ist die Wahl des Betriebsrats vom Oberlandesgericht in Linz aufgehoben worden. Das Urteil nicht rechtskräftig.

Ausgang für die gerichtliche Auseinandersetzung war die Betriebsratswahl im März 2016. Die Stimmzettel glichen offiziellen Stimmzetteln, jedoch waren die Namen der zu wählenden sozialistischen Betriebsratsfunktionäre (FSG) bereits aufgestempelt. Diese wurden dann an die Wähler ausgeteilt und verwendet. Deshalb klagte die Fraktion der Christlichen Gewerkschafter (FCG).

Verfassungsgerichtshof prüft Stimmzettel

In der ersten Instanz am Landesgericht setzte sich die SPÖ-nahe FSG durch, jetzt am Oberlandesgericht die ÖVP-nahe FCG. Die nächste Runde wird beim Obersten Gerichtshof stattfinden, denn die FSG-Betriebsräte kündigen Berufung an. Ihr Argument: Eine ebenfalls stattgefunden Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof habe die Praxis der vorausgefüllten Stimmzettel bei Betriebsratswahlen für rechtens erklärt.