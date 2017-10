Schüsse aus Küchenfenster in Molln

Zwei Männer haben am Sonntag in Molln (Bezirk Kirchdorf) mit einem Kleinkalibergewehr aus dem Küchenfenster auf eine Zigarettenschachtel geschossen, so die Polizei am Montag. Zwei Spaziergänger bekamen Angst und informierten die Polizei.

Der 49-Jährige und der 36-Jährige hatten sich am Nachmittag als Ziel eine Zigarettenschachtel in 30 Meter Entfernung vor einer Böschung aufgestellt. Danach versuchten sie mit einem Kleinkalibergewehr vom Küchenfenster aus, die kleine Schachtel zu treffen.

Spaziergänger fühlten sich bedroht

Doch mehrere Male gingen die Schüsse am Ziel vorbei. Spaziergänger, die gerade an dem Mehrparteienhaus vorbeigingen konnten nur sehen, dass dort zwei Männer aus dem Fenster einer Wohnung heraus mit einer Waffe schossen, sagte Kerstin Hinterecker von der Pressestelle der Polizei gegenüber Radio Oberösterreich. Sie bekamen Angst und erstatten Anzeige.

Mehrere Waffen sichergestellt

Laut Ermittlungen der Polizei flogen die Geschosse in rund vier Metern Höhe über die Straße bevor sie in die Böschung einschlugen. Gegen die Schützen, bei welchen mehrere Gewehre, Faustfeuerwaffen und Munition sichergestellt wurden, wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.