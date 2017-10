Musiktheater: Erfolg für Hermann Schneider

Eine großer Musical-Preis und eine umjubelte erste Opernpremiere. Besser hätte der Auftakt zur neuen Spielsaison im Musiktheater nicht laufen können. Ein Erfolg für den neuen Intendanten Hermann Schneider, den ihm so mancher nicht zugetraut hat.

Vor einem Jahr ist er mit neuem Team und vielen Ideen angetreten, um den Zauber des neuen Hauses am Volksgarten in eine erfolgreiche Spielzeit zu kanalisieren. Manche haben abwartend reagiert, manche haben sogar von Einbrüchen in den Besucherzahlen gesprochen. Nichts davon ist eingetreten. „Im Gegenteil wir haben wirklich einen großen Zuspruch gefunden“, so Schneider.

Landestheater

Der jüngste Erfolg, die Oper „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss fand höchstes Lob bei den Kritikern. Mehr dazu in Mit „Die Frau ohne Schatten“ in neue Saison (ooe.ORF.at; 26.9.17). Das Musical „In 80 Tagen um die Welt“ war heuer der große Gewinner des Deutschen Musical-Theaterpreises 2017 und wurde bei der Preisgala im Berliner Variete Wintergarten insgesamt zum besten Musical des Jahres gekürt. Deutschland: Triumph für Linzer Musical (ooe.ORF.at; 19.9.17)

Dietmar Kerschbaum bald neu im Team

Im Brucknerhaus hat der Landestheater-Intendant mit dem designierten künstlerischen Leiter Dietmar Kerschbaum bald einen neuen Ansprechpartner. Die beiden kennen einander seit mehr als 20 Jahren.

„Die Chance etwas Neues auf den Weg zu bringen ist jetzt mehr als gegeben – mit einem neuen Chefdirigenten, mit einem neuen Leiter des Brucknerhauses.“ In der nächsten Spielzeit will sich das Landestheater mit dem Gedenkjahr 2018 auseinandersetzen.

