Einbruchserie in Pfarrhöfe

Eine Serie von Einbrüchen in Pfarrhöfen beschäftigt derzeit die Polizei in Oberösterreich. Am Sonntag in den Bezirken Steyr-Land und Freistadt - in den vergangenen Tagen auch in den Bezirken Linz-Land sowie Gmunden.

Durch die Tür eines Nebeneingangs ist Sonntag zwischen 1.00 und 6.00 Uhr ein Dieb in den Pfarrhof in Losenstein (im Bezirk Steyr-Land) eingedrungen - er durchsuchte die Kästen und Läden und stahl dann zwei Geldkassetten mit Bargeld. Auch das danebenliegende Pfarrzentrum verschonte der Unbekannte nicht, sondern drang genauso - durch das Abdrehen des Zylinders - in das Gebäude ein, dürfte aber nichts entwendet haben.

Türschlösser abgedreht

Nahezu zur gleichen Zeit sollen ebenfalls noch unbekannte Täter auch in den Pfarrhof in Pregarten (Bezirk Freistadt) eingedrungen sein. Wie im Bezirk Steyr-Land gelangten die Täter in das Gebäude, indem sie bei der Eingangstüre das Zylinderschloss abdrehten.

Danach wurden die Büroräume durchsucht und ein Schlüsselkasten aufgebrochen. Daraus nahm der Täter den Schlüssel für den Tresor, öffnete ihn und stahl daraus Bargeld und eine Kamera, bevor er die Flucht ergriff. Der Pfarrer bekam vom Einbruch übrigens nichts mit, sondern schlief in seiner Wohnung oberhalb der Büroräume.

Auch Eggendorf/Tkr. und Altmünster betroffen

Vermutlich schon am Freitag haben Einbrecher die Eingangstür zu einem Pfarrheim in Eggendorf im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) aufgebrochen - und dann das Gebäude durchsucht. Und auch das Pfarrzentrum in Altmünster (Bezirk Gmunden) von einem Dieb heimgesucht worden - er riss laut Polizei Türen aus einem Wandregal, um an den dahinterliegenden Tresor zu gelangen.

Der Gesamtschaden aller Einbruchsdiebstähle dürfte beträchtlich sein, die genaue Höhe ist aber noch unbekannt, auch Hinweise zu den Tätern gibt es noch nicht.