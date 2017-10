Schweden als Vorbild bei Digitalisierung

Eine Wirtschaftsdelegation aus Oberösterreich hat schwedische Unternehmen besucht und festgestellt, dass die Digitalisierung in allen Lebensbereichen weit fortgeschritten sind. „Ein Vorbild“, so der Tenor der Teilnehmer.

Die Region rund um die schwedische Hauptstadt Stockholm ist in Europa die Nummer 1, wenn es um Innovationen geht. Eines wurde schnell klar: die schwedische Bevölkerung hat keine Scheu vor technischen Errungenschaften. Und das zeigt sich auch in Unternehmen wie Ericsson. Der ehemalige Handy-Hersteller hat es sich zum Ziel gemacht, den Alltag der Menschen zu erleichtern.

Daten erfassen und diese Daten miteinander zu verbinden ist das Rezept. Wie etwa im Straßenverkehr: Wenn ein Auto über eine rutschige Stelle fährt und die Räder durchdrehen, können alle nachkommenden Lenker gewarnt werden. „Hier sind wir sicherlich noch Jahre zurück in Oberösterreich“, Axel Greiner, der Präsident der Industriellenvereinigung.

Ihn beeindruckte auch der Service für Bahnbenutzer, die von vornherein sehen können an welcher sie am Bahnsteig stehen müssen, damit die einen Sitzplatz bekommen. In OÖ fehle noch die Verbindung zum Anwender.

Volvo: selbstfahrende Autos als Sicherheit

Auf eine Erfolgsgeschichte blickt auch Volvo in Göteborg zurück. Der Automobilhersteller will mit selbstfahrenden Autos erreichen, dass bis 2020 kein Mensch mehr in einem Volvo ums Leben kommt oder schwer verletzt wird.

Das Land hat nicht nur die Universitäten ausgebaut, sondern in Stockholm auch sein eigenes Silicon Valley gebaut. In Kista Science City arbeiten IT-Unternehmen, Studenten und Startups zusammen. Von dort stammen weltweit erfolgreiche Handy-Apps wie Spotify oder Candy Crush. Wirtschaftslandesrat Michael Strugl will das Erfolgsrezept der Schweden nach Oberösterreich holen.

Erfolgsrezepte nach OÖ holen ORF-Redakteurin war für OÖ heute bei der Wirtschaftsdelegation mit, die Erfolgsrezepte aus Schweden nach OÖ holen will

Strugl: „Im Bildungssystem viel getan“

Man habe gesehen, dass Schweden im Bildungssystem sehr viel getan hat, die Menschen auf die Digitalisierung vorzubereiten. „Wir sehen, dass sehr viel gemacht wird im Bereich Forschung und Entwicklung und das hat dazu geführt, dass diese Region unter den wettbewerbsfähigsten in Europa ist – und das können wir auch als gutes Beispiel mitnehmen.“