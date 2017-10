Jugendliche verwüsteten Bauernhaus

Drei Jugendliche haben drei Mal in Burgkirchen (Bezirk Braunau) in einen unbewohnten Bauernhof eingebrochen und haben dieses verwüstet. Beim letzten Einbruch wurden sie dann von einer Kamera gefilmt, die der Besitzer mittlerweile montiert hatte.

Das zurzeit leerstehende Bauernhaus in Burgkirchen dürfte es den Jugendlichen angetan haben. Über mehrere Tage hinweg waren die Burschen, die alle aus der Gegend sind, gleich drei Mal nach Burgkirchen gefahren, um dort einzubrechen. Dabei gingen die 15- und 16-Jährigen laut Polizei nicht gerade zimperlich vor. Das Wohnhaus wurde komplett durchsucht und verwüstet.

Fassade aufgebrochen

Um in eine Scheune zu kommen, brachen sie sogar die Fassade auf. Dort starteten sie einen abgestellten Traktor, nur um mit diesem rückwärts gegen die Wand zu fahren. Beim dritten Einbruch wurden die drei aber von einer Außenkamera fotografiert. Anhand dieser Fotos konnte die Polizei die Übeltäter rasch ausfindig machen und überführen.

Alle drei seien geständig, so die Polizei am Samstag. Warum sie in das Bauernhaus eingebrochen sind und es verwüstet haben, ist aber noch unklar. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Jugendlichen wurden angezeigt.