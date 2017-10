Falsche Infusion: 61-Jähriger verstarb an Folgen

Im Landeskrankenhaus Kirchdorf ist es zu einer tödlichen Medikamentenverwechslung gekommen. Ein 61-jähriger Patient bekam die falsche Infusion und verstarb in Wien an den Folgeschäden.

Vergangenen Samstag wurde der 61-jährige Patient mit einer Herzrhythmusstörung vom Notarzt in die Intensivstation des Kirchdorfer Spitals gebracht. Der Laborbefund zeigte unter anderem einen Kalliummangel. Dem Patienten wurde deshalb auch das Medikament Magensium „spezial“ verschrieben. Doch nach der Infusion klagte der Patient bereits über ein Brennen im Mund, Gesicht und Händen. Auch sein Herz raste. Die Pfleger gingen von einer allergischen Reaktion aus und setzten die Magnesium Infusion ab.

ORF

Trotzdem wurde ihm weiterhin Kalium-Magnesium verabreicht. Erst nach einer weiteren Kontrolle stellten die Ärzte dann die fatale Verwechslung der Medikamente fest. Die Harnwerte des Patienten wurden in Folge laufend kontrolliert.

gespag

Obwohl der Zustand des 61-Jährigen vorerst wieder stabil war, versagten in der Nacht die Nieren des 61-Jährigen. Nach einer Atemnot wurde der Mann künstlich beatmet und schließlich in eine Spezialabteilung nach Wien verlegt, wo er am 3. Oktober verstarb.

Drei weitere Patienten betroffen

Auch zwei weitere Patienten sollen von derselben Verwechslung betroffen sein, jedoch ohne weitere Schäden. Allerdings wurde auch eine mittlerweile verstorbene und damals schwerkranke Patientin mit dem Medikament behandelt. „Es ist nicht auszuschließen, dass sie daran verstorben ist“, so der gespag-Vorstand. Die Staatsanwaltschaft Steyr ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung.