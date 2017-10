Rätselhafter Tod nach Verkehrsunfall

Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstag nach einem Unfall mit einem Lkw in Eggelsberg im Innviertel im Braunauer Spital gestorben. Der Tod des Mannes kam völlig unerwartet, denn er war vergleichsweise leicht verletzt.

Eine gerichtliche Obduktion soll klären, warum der 36-Jährige am Donnerstag im Spital gestorben ist. Denn der Mann wurde mit vergleichsweise leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Schwerverletzte überlebten

Am Mittwoch war ein 31-Jähriger mit seinem Firmen-Lkw auf einer Kreuzung in Eggelsberg (Bezirk Braunau) ungebremst von einer Landes- in eine Bundesstraße eingebogen. Dort stieß sein Transporter mit einem Klein-Lkw zusammen, der von dem 36-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert.

Der 31-jährige Lkw-Fahrer musste vom Notarzt versorgt werden, auch sein 41-jähriger Beifahrer wurde verletzt. Der 36-Jährige erlitt einen Bruch und wurde in das Krankenhaus Braunau gebracht, wo er am Donnerstag völlig unerwartet verstarb.