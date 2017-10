Gütesiegel für 24-Stunden-Betreuung geplant

Um Orientierung im Anbieterdschungel der 24-Stunden-Betreuung zu schaffen, plant das Land Oberösterreich ein Qualitätssiegel einzuführen, wie Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Donnerstag bekanntgab.

Wer nach einer 24-Stunden-Betreuung sucht, stößt auf zahlreiche Anbieter. Auch bekanntere sind zu finden - wie Hilfswerk, Volkshilfe und Caritas - aber eben auch auf weniger bekannte.

Info-Portal über Pflegeanbieter geplant

Die verschiedenen Firmen und Organisationen miteinander zu vergleichen, sei oft schwierig, meint Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Sie habe daher veranlasst, ein oberösterreichisches 24-Stunden-Pflegeportal zu erarbeiten, das ausführliche Informationen zu allen Anbietern umfassen soll. Gerstorfer spricht von einem derzeit in Österreich „einzigartigen Projekt“.

Anhand eines von Fachleuten erstellten Kriterienkatalogs soll auch die Qualität der Anbieter bewertet werden. Dieses Qualitätssiegel soll im kommenden Frühjahr eingeführt werden.

Zahl der Pflegebedürftigen steigt

Derzeit beziehen in Oberösterreich rund 70.000 Menschen Pflegegeld, die Hälfte von ihnen in den beiden niedrigsten Pflegestufen eins und zwei. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung sei in den nächsten Jahrzehnten mit einer „wesentlichen Zunahme“ der Pflegebedürftigen zu rechnen, so Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer.

