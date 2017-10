Ende eines Kunstkrimis: Bilder kehren zurück

Ein Kunstkrimi fand am Mittwoch ein für Hallstatt glückliches Ende. Vier Ölgemälde auf Goldgrund, die vor 30 Jahren in der Pfarrkirche gestohlen worden waren, sind jetzt nach Österreich zurückgekehrt. Der Wert der Bilder wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Im März 1987 wurden die Bilder in Hallstatt gestohlen. Am Abend sollen sich die Diebe damals in der Kirche einsperren haben lassen um dann über Nacht in aller Ruhe den gotischen Flügelaltar auseinanderzunehmen.

Eine Großfahndung blieb lange ergebnislos. Die italienischen Carabinieri konnten sie Dank eines Bildervergleiches ihrer Datenbank nach Jahrzehnten schließlich wiederfinden.

Die italienische Polizei im Frühling 2017 bei Kunstsammlern in Ferrara auf die Bilder und konnte verhindern, dass sie diese illegal weiterverkaufen. Mehr dazu in Kunstdiebstahl nach 30 Jahren geklärt (ooe.ORF.at; 23.3.17). Die Kunstwerke wurden dann in einer Ausstellung in Mailand gezeigt und jetzt endgültig zurückgegeben.

Man sei geduldig und hoffe, auch weitere vermisste Bilder aus Österreich noch zu finden, hieß es am Mittwoch bei der offiziellen Übergabe in Rom.

Gestohlene Ölgemälde kehren heim ORF-Redakteurin Katharina Wagner war für Oberösterreich heute bei der Übergabe der Gemälde dabei.

Nach ihrer Rückkehr nach Hallstatt sollen die Altartafeln von einem Experten untersucht und gegebenenfalls behutsam restauriert werden.

Schlussendlich sollen die wertvollen Ölbilder nach 30 Jahren wieder an ihren ursprünglichen Platz, dem Altar der Hallstätter Kirche, angebracht werden.