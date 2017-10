A8 nach zwei Unfällen gesperrt

Zwei Auffahrunfälle haben am Mittwoch für eine Sperre der Innkreisautobahn (A8) in Fahrtrichtung Deutschland zwischen Ried und Ort im Innkreis gesorgt. Zwei Personen wurden verletzt, ein Auto und ein Lkw wurden laut Polizei schwer beschädigt.

Bedingt durch den Feiertag in Deutschland am Dienstag gab es Mittwochfrüh einen erheblichen Lkw-Rückstau in Fahrtrichtung Suben. Eine 43-jährige Autofahrerin wechselte bei Antiesenhofen auf die rechte Spur, um ein Rettungsfahrzeug vorbeizulassen.

fotokerschi.at/Berthold

Beim Zurückwechseln auf die Überholspur übersah sie einen herankommenden Lkw. Der 51-jährige Fahrer verriss den Sattelzug und bremste, konnte aber den Aufprall nicht verhindern. Die Frau wurde verletzt ins Spital gebracht, an ihrem Pkw entstand großer Schaden, hieß es am Nachmittag.

23-Jähriger übersah Rückstau

Der Rückstau, der sich dadurch bildete, wurde einem 23-jährigen Rumänen zum Verhängnis. Der Mann war laut Polizei mit einem Sattelschlepper mit 80 bis 90 km/h unterwegs, übersah das Stauende vor der Abfahrt Ort und prallte gegen einen stehenden Laster.

Der Lkw mit Kranaufbau wurde gegen die rechte Leitschiene geschleudert, kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 49-jährige Lenker aus Wels wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige und zwei Deutsche, die mit ihren Fahrzeugen in den Unfall verwickelt waren, blieben unverletzt. Die Autobahn war zwischen den Auffahrten Ried und Ort bis etwa 12.15 Uhr gesperrt.