Messerstecher in Bosnien vermutet

Nach der Messerattacke auf eine 49-Jährige in Wels wird der mutmaßliche Täter mit europäischem Haftbefehl gesucht. Der Mann könnte sich in seine ursprüngliche Heimat Bosnien abgesetzt haben, so die Staatsanwaltschaft Wels.

Am späten Montagvormittag eskalierte der Streit in einem Auto mitten in Wels. Die 49-jährige Frau hatte eine heftige Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Freund und sprang schließlich aus dem Wagen. Der Mann verfolgte sie zu Fuß und stach sie in der Dr.-Groß-Straße nieder. Dann flüchtete er in seinem Auto und ließ die schwerverletzte Frau auf der Straße liegen.

Europäischer Haftbefehl

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach wie vor nach dem 36-jährigen Ex-Freund des Opfers. Nicht nur in Österreich werde nach dem Linzer gesucht, es sei auch ein europäischer Haftbefehl ausgestellt worden, weil durchaus möglich sei, dass sich der amtsbekannte und mehrfach vorbestrafte Mann nach der Tat ins Ausland abgesetzt habe, so die Staatsanwaltschaft Wels. Als Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters vermutet man seine ursprüngliche Heimat Bosnien.

Opfer noch immer auf der Intensivstation

Die Verletzungen, die der Linzer seiner Ex-Freundin zugefügt hat, sind massiv. Die Frau liegt laut Krankenhaus noch immer auf der Intensivstation. Die Hintergründe der Tat sind noch weitgehend unklar, da die schwer verletzte Frau wohl noch tagelang nicht befragt werden kann.

