53-Jähriger spurlos verschwunden

Mysteriös ist das Verschwinden jenes 53-jährigen Mannes aus St. Agatha (Bezirk Grieskirchen), der seit Montag gesucht wird. Über 100 Helfer waren bei der Suche ohne Erfolg im Einsatz. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.

Zunächst sei man noch zuversichtlich gewesen, den Mann zu finden, weil sein Handy geortet werden konnte, so Brandrat Helmut Neuweg, der stellvertretende Bezirksfeuerwehrkommandant von Grieskirchen.

Suche in teilweise steilem Waldgelände

Zwei Kilometer rund um den Punkt, an dem das Handy geortet wurde, wurde das Gebiet abgesucht. Stundenlang waren am Montag und am Dienstag 80 Mann der Feuerwehr, 28 Hundeführer und 23 Rettungshunde in teilweise steilem Waldgelände im Einsatz. Auch zahlreiche Bewohner von St. Agatha und Arbeitskollegen des Mannes halfen mit - doch der 53-Jährige konnte nicht gefunden werden.

Die Suche sei nun für die Feuerwehr vorläufig beendet, so Helmut Neuweg am Dienstagabend gegenüber dem ORF Oberösterreich. Man wisse nicht mehr, wo man nach dem Mann suchen solle und das Mobiltelefon sei auch nicht mehr peilbar - womöglich sei der Akku leer.

„Keine Anzeichen für Abgängigkeit“

Das Auto des Mannes sei vor seiner Wohnung gestanden, Führerschein und Brieftasche im Wagen gewesen, „und es waren keine Anzeichen für eine Abgängigkeit erkennbar“, so Neuweg.

Das Landeskrimnalamt (LKA) hat den Fall nun übernommen, und das sei reine Routine, so Thomas Löffler, der Leiter der Fahndung beim LKA. Es werde im Nahbereich des Wohnortes des Vermissten weiter gesucht, „derzeit haben wir aber noch keine neuen Hinweise über einen Aufenthaltsort des Vermissten“. Es werde in alle Richtungen ermittelt, man könne nichts ausschließen.

