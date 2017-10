Kinder-Theater setzen auf Mitmachen

Der Kasperl ist aus dem Theaterangebot für Kinder nicht wegzudenken. Immer beliebter werden aber auch Stücke zum Mitmachen und Gestalten, wie ein Rundblick des ORF OÖ durch die Linzer Veranstaltungsorte gezeigt hat.

Entdecken, gestalten und musizieren ist etwa im Anton Kidsclub des Brucknerhauses angesagt. Das junge Publikum, das das Konzerthaus vielleicht nur kennt als „da wo Mama und Papa tanzen gehen“, kann hinter die Kulissen des Hauses schauen. Es gibt Ausflüge und spielerische Einführung in die Welt der Musik. Diese steht auch im Mittelpunkt der Linzer Kinder-Kulturwoche vom 19. bis 29. Oktober. „Klangzauber im Kinderzimmer“ heißt das turbulente Stück, das Sandrine Hudl erzählt.

Reinhard Winkler

Puppentheater, Kasperl und viel Musik

Kuscheltiere und Spielzeug werden lebendig und streiten, lachen und tanzen zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Ivan Eröd und Werner Pirchner. Auf dem Teppich träumen dürfen die jungen Besucher und Besucherinnen auch beim Puppenspiel von Andrea Köhler „Glöckchen in der Stube“. Es geht um Abenteuergeschichten und – einen Überraschungsgast. Dazu gibt es Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Fritz Kreisler und John Cage.

„Kasperl und die bunte Spielzeugkiste“ steht im Kuddelmuddel in der Langgasse nicht nur in der Kinder-Kulturwoche auf dem Programm. In einem Märchenschloss steht eine Kiste voller Geheimnisse, die plötzlich verschwunden ist. Kasperl und Seppy machen sich auf die Suche und brauchen dabei die Hilfe ihrer jungen Zuschauer. „Volia Viola“ ist die Geschichte einer Bratsche, die die Kinder nach und nach Kennenlernen.

Seit kurzem ist auch wieder die Theaterwerkstatt geöffnet, in der alle die wollen, tanzen, schauspielen oder auch nur zuschauen können. Workshops gibt es für verschiedene Altersgruppen ab vier Jahre. Mit einigen seiner Programme geht das Kinderkulturzentrum zwischen 19. bis 29. Oktober auch wieder auf Tournee; zum Beispiel ins Kunstmuseum LENTOS, in die Volkshäuser Auwiesen, Pichling und ins Familienzentrum kidsmix.

Theater des Kindes

Uraufführung „Kuno kann alles“

Am 20. Oktober wird außerdem im Theater des Kindes „Kuno kann alles“ uraufgeführt. Die Geschichte übers Können und Nicht-Können hat sich Henry Mason einfallen lassen. Er führt auch Regie wenn Kuno Zaubertricks ausprobiert oder Ungeheuer erfindet und mutig in ein nicht ungefährliches Abenteuer marschiert ... und schließlich merkt wie wichtig Freundschaften sind.

Die Musik dazu kommt von David Wagner, der auch in „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ für die richtigen Töne sorgt. Mit „Bergkristall“ oder „Der Regenbogenfisch“ stehen weitere zauberhafte Geschichten für die jüngsten Theaterinteressierten auf dem Programm.

Junger Klassiker wieder aufgenommen

Das Landestheater hat in den Kammerspielen wieder junge Klassiker auf den Spielplan gesetzt. Der Stoff von Friedrich Schillers ungleichem Brüderpaar wurde in „Die Räuber Short Cuts“ von Nele Neitzke für Menschen ab 13 Jahre umgesetzt und verspricht einen turbulenten Theaterabend. Sie hat Wolfram von Eschbachs Roman Parzival theatertauglich gemacht. Die Premiere von „Parzival Short Cuts“ ist am 17. November.

Hermann Posch

Ab 20. Oktober kommen Theaterbesucher ab sechs Jahre auf ihre Kosten, wenn es auf der Studiobühne der Kammerspiele heißt ab ins „Wunderland!“. Zu dem Stück passt auch eine Ausstellung im OÖ Kulturquartier anlässlich des Festivals SCHÄXPIR vorbereitet wird: „ALICE verdrehte Welt“ animiert mit seinen fremdartigen, phantasievollen Installationen nicht nur junge Besucher zum Träumen.

