Bauern bekommen mehr Geld für Milch

Österreichs größte Molkerei, die Berglandmilch mit Sitz in Wels, erhöht erneut die Milchpreise. Die Milchbauern bekommen jetzt 43,39 Cent/Kilogramm Milch brutto. Es sei heuer nach eigenen Angaben die bereits siebente Erhöhung.

Die Preise in der Landwirtschaft gehen seit einigen Monaten endlich wieder nach oben. Auch der Milchpreis, vor allem aber die Butterpreise, so die Statistik. Die Berglandmilch erhöht ab Oktober für ihre 11.000 Milchbauern daher die Kilopreise für Milch und Biomilch, heuer bereits zum siebenten Mal, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens. Das bedeutet dann 43,39 Cent brutto für das Kilogramm Milch und 55,37 Cent für das Kilogramm Biomilch.

ORF

Bergland ist die größte Molkerei in Österreich. Zu den Dachmarken zählen etwa Schärdinger, Desserta, Tirol Milch, Lattella, Landfrisch, Stainzer, Alpi bzw. Alpiland. Produziert werden auch über 350 Artikel in den Bereichen Frischprodukte, H-Milch, Käse, Butter, Joghurt und Topfen. Im Vorjahr hat man rund 1,3 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet und einen Umsatz von rund 830 Millionen Euro erwirtschaftet.

Links: