Arbeitslosenquote sinkt langsam weiter

Um 0,4 Prozentpunkte, von 5,4 auf genau fünf Prozent ist im September die Arbeitslosenquote in Oberösterreich gesunken. Während auch die Jugendarbeitslosigkeit zurückgeht, wird die Situation bei den Über-50-Jährigen nicht besser.

661.000 Personen hatten im September in Oberösterreich einen Arbeitsplatz, fast 35.000 waren auf der Suche nach einem Job. Diesen 35.000 Arbeitssuchenden stehen etwas mehr als 19.000 offene Stellen gegenüber. Damit ist sowohl die absolute Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahrs zurückgegangen, als auch die Arbeitslosenquote.

3,3 Prozent mehr in Schulungen

Erhöht hat sich dagegen die Zahl der Menschen, die sich in Schulungen befinden, um etwas mehr als drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die aktuellen Arbeitsmarkt-Zahlen lassen den Landesgeschäftsführer des AMS, Gerhard Straßer, mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Vor allem weil bei der Arbeitslosenquote schon seit mehreren Monaten ein, wenn auch kleiner, aber kontinuierlicher Rückgang zu erkennen ist.

Quote sinkt in ganz Oberösterreich

Alle Bezirksstellen des AMS in Oberösterreich konnten im September eine sinkende Arbeitslosenquote vorweisen, am stärksten zeigte die Kurve in Steyr, Vöcklabruck, Braunau und Linz nach unten.

Wien als Schlusslicht

Im österreichweiten Vergleich liegt Oberösterreich hinter Tirol und Salzburg auf dem dritten Platz. Die Schlusslichter sind unverändert Kärnten und Wien, wobei die Bundeshauptstadt mit einer Arbeitslosenquote von 12,3 Prozent als einziges Bundesland einen Wert von mehr als zehn Prozent aufweist.

