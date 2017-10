OÖ Derby Ried – LASK im ÖFB-Cup

In der 3. Cup-Runde kommt es zum Cup-Schlager - dem Aufeinandertreffen der Oberösterreichen Klubs SV Ried gegen den LASK. Die Innviertler haben Heimrecht.

LASK-Trainer Oliver Glasner meint in einer ersten Reaktion, der ja für die SV Ried über 500 Spiele absolviert hat und auch Ried-Ehrenkapitän auf Lebenszeit ist:

„Es hätte sicher für den LASK einfachere Lose gegeben als derzeit in Ried zu spielen, aber es ist natürlich eine brisante Konstellation mit meinem Co-Trainer Michael Angerschmid und mir als langjährige Rieder Spieler auf der LASK-Bank. Dazu hat Ried ja von uns im Sommer einige Spieler geholt, zwei davon sind Leihspieler, also wirklich brisant, andererseits wünscht man sich so ein Derby auch im Cup, das Stadion im Innviertel wird da sicher ausverkauft sein, wird interessant, schauen wir was dann rauskommt.“

APA

Der Tabellenführer der OÖ Liga, ASKÖ Oedt, trifft vor eigenem Publikum mit Mattersburg auf einen Bundesligisten. St. Florian empfängt Hartberg aus der ersten Liga. Spieltermine sind der 24. und 25. Oktober.

Dennis Bankowsky / ooe.ORF.at