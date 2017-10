Brand in Linz wegen Zigarette: Vier Verletzte

Vier Verletzte forderte ein Brand in der Linzer Innenstadt in der Nacht auf Sonntag. Eine in einem Aschenbecher vergessene brennende Zigarette dürfte das Feuer in dem Mehrparteienhaus ausgelöst haben.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz eintrafen, stand das Schlafzimmer in Vollbrand. Das Paar hatte sich mit seinem Hund in einem anderen Raum in Sicherheit gebracht und wurde von dort mittels Drehleiter von der Feuerwehr gerettet. Weitere zehn Bewohner konnten das Gebäude selbst verlassen.

Vier mögliche Rauchgasvergiftungen

Die Berufsfeuerwehr Linz bekämpfte den Wohnungsbrand unter schwerem Atemschutz. Zwei Trupps wurden ins Haus geschickt, um die Wohnungen nach möglichen Verletzten zu durchsuchen. Insgesamt mussten vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Auslöser für den Brand dürfte eine Zigarette gewesen sein. Ein 35-Jähriger und eine 31-Jährige gaben laut Polizei an, sie hätten im Schlafzimmer eine brennende Zigarette vergessen.