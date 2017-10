Zauber der Sterne im Lentos

Philosophen, Poeten und Künstler haben sich von ihnen inspirieren lassen. Heute sind die Sterne von den Lichtern der Großstädte haben sie verdrängt. Wer ihren Zauber erleben will, muss hinaus aufs Land oder gar ins Museum. Das Kunstmuseum Lentos thematisiert diesen Verlust.

Ein Himmel voller Sterne ist für viele nur noch ein seltener Anblick. In den Städten ist es nahezu unmöglich geworden auch nur ansatzweise die Milchstraße zu sehen. Das Kunstmuseum Lentos holt den Besuchern sprichwörtlich die Sterne vom Himmel.

Die Schau trägt den Titel „Sterne“ und setzt sich mit der Schönheit des Himmels, der Magie der Sterne und dem Verlust des Sternenhimmels auseinander. Im Fokus steht insbesondere, wie Künstler mit dem „gegenwärtigen Verlusts des Sternenhimmels umgehen“, sagt Kuratorin Sabine Fellner.

ORF

Gezeigt wird kosmische Kunst von 1900 bis heute. Der französische Künstler Thierry Cohen visualisiert wie Sao Paulo, Shanghai oder Paris ausssähen, wenn dort plötzlich Finsternis herrschen würde.

ORF

Die Sterne verblassen zusehends. Ein Städter in Linz kann vielleicht noch 50 bis 100 Sterne am Nachthimmel sehen. An entlegenen Orten ohne Lichtsmog strahlen an die 3.000 Sterne hinab. 60 Prozent aller Europäer haben demnach nur noch einen sehr eingeschränkten Blick auf die Milchstraße. „Heutzutage denken wir lieber an Sterne in Magazine und in Restaurants, als an jene auf dem Himmel“, sagt Künstlerin Iv Toshain.

"Große Bandbreite der Emotionen

Zu sehen sind 130 Werke unter anderem von Max Ernst, Arnulf Rainer, Klemens Brosch, Roman Scheidl. „Es gibt eine große Bandbreite an Emotionen in der Ausstellung. Manche Künstler hatten einen sehr wissenschaftlichen, andere eine romantischen Ansatz an die Thematik“, sagt Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller.

Immer wieder wird die Poesie der Nacht abgebildet. Die Zeit und Vermessung des Universums werden ebenso thematisiert wie astrale Phänomene Meteoriten , die die Menschheit bedrohen. „Für mich persönlich ist das Thema berührend, weil es auch über unsere eigene Existenz hinausgeht“, sagt die Direktorin Hemma Schmutz.

Link: