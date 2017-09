Alkolenker wich Reh aus und prallte gegen Baum

Zwei betrunkene Autofahrer aus dem Mühlviertel sind bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Das Auto eines 27-Jährigen wurde über eine Leitschiene katapultiert. Einem Reh wollte ein 32-Jähriger aus Königswiesen ausweichen und prallte schließlich gegen einen Baum.

Mit mehr als 1,7 Promille Alkohol im Blut setzte sich der 27-jährige Helfenberger laut Polizei Samstagfrüh hinter das Steuer. In Altenberg bei Linz kam er von der Leonfeldner Straße ab und lenkte sein Auto etwa 70 Meter im Straßengraben weiter.

In Luft katapultiert

Am Beginn einer Leitschiene wurde sein Wagen in die Luft geschleudert, schlug noch einmal auf der Leitschiene auf und kam nach weiteren 40 Metern auf dem Dach zu liegen. Der 27-Jährige konnte sich selbst befreien. Verletzt wurde er in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Seinen Führerschein ist der 27-Jährige vorläufig los.

Reh ausgewichen

Auch ein 32-Jähriger aus Königswiesen war betrunken, als er laut seinen Angaben einem Reh ausweichen wollte und mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Der Mühlviertler wurde so schwer verletzt, dass er in das Krankenhaus nach Freistadt gebracht werden musste. Ein Alkomat-Test ergab 1,2 Promille.