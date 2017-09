Österreicher sehen sich in der politischen Mitte

Auf die Frage nach ihrer eigenen politischen Position sehen sich die Österreicher genau in der Mitte, den Rest der Bevölkerung vermuten sie aber eher weiter rechts im politischen Spektrum angesiedelt.

Laut einer Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS gilt als besonders links das Eintreten für eine verstärkte Aufnahme von Flüchtlingen und die Förderung von Einwanderung. Am weitesten rechts werden die Forderung nach Stopp der Einwanderung und die Bekämpfung der Kriminalität eingeschätzt.

Wo für die Österreicher die Mitte liegt

In der politischen Mitte werden das Verlangen nach Senkung der Mehrwertsteuer, die Unterstützung der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und die Förderung der Familien eingeordnet. Das gilt auch für die Verschärfung des Datenschutzes und die Senkung der Lohnsteuer. Ebenfalls gemäßigt eingestuft werden die Bestrebungen zur Senkung der Lohnsteuer und die Propagierung von sparsamem Umgang mit Steuergeld.

Aufteilung der Parteien im Spektrum

Bei der Beurteilung der Parteien wurden die Grünen am linken Rand, die FPÖ am rechten Rand eingeordnet. Mit dem Durchschnittswert 19 ist das Links der Grünen extremer eingestuft als das Rechts der Freiheitlichen mit ihren 73. Beide Parteien haben sich seit der ersten Messung vor drei Jahrzehnten aus der Mitte in die äußerten Pole der Skala entwickelt.

Die ÖVP ist in den Augen der Befragten beinahe genau in der Mitte. Sie hat sich in den Umfragen seit den 1970er-Jahren immer mehr von rechts dorthin bewegt. Die SPÖ wird als so links bewertet wie noch nie in der Zeitreihe. Die NEOS werden fast genauso links der Mitte gesehen, wie die SPÖ. Auch die Liste Pilz ist links verortet, allerdings näher an der Mitte als die Grünen.

Link: