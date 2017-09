Tankstellenräuber schnell gefasst

In Steyr hat ein 20-Jähriger versucht, einen Tankstellenshop zu überfallen. Er bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer. Die behielt die Nerven und sagte, dass sie Kasse jetzt nicht öffnen könne. Der Mann wurde wenig später festgenommen.

Kurz vor 22.30 Uhr betrat am Mittwoch ein Mann den Tankstellenshop in Steyr und bedrohte die 49-jährige Verkäuferin mit einem Messer und den Worten: „Des is a Überfall, Geld her oder i stich di ab“.

Auch Tankkunden mit Messer bedroht

Weil die Verkäuferin nicht sofort reagierte, bedrohte der Mann sie noch einmal mit dem Messer und schlug ihr mit der Hand ins Gesicht. Die Frau behielt die Nerven und erklärte dem Täter, dass sie die Kasse jetzt nicht öffnen könne und daher nicht ans Geld komme, darauf verließ der Mann den Shop. Dann bedrohte er im Bereich der Zapfsäulen einen Tankkunden mit dem Messer.

Nach Fahndung festgenommen

Als die Polizei eintraf, konnte der Räuber zunächst flüchten, er wurde aber noch vor Mitternacht festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 20-jährigen Arbeitslosen aus Steyr. Er wurde in die Justizanstalt Steyr eingeliefert.