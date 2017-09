Bluttat in Linz aufgeklärt

Klassische Polizeiarbeit und eine Zeugenaussage haben in Linz zur Klärung einer Bluttat geführt: Die Kriminalisten konnten einen Mann ausforschen, der im August im Franckviertel einen Passanten niedergestochen hatte.

Der Fall hatte Mitte August für Aufsehen gesorgt: Ein 30-jähriger Mann war gegen 20.30 Uhr in der Hittmairstraße im Linzer Franckviertel niedergestochen worden. Er schaffte es noch, sich zu einer nahen Tankstelle zu schleppen, wo sofort die Rettung alarmiert wurde. Mehr dazu in Tätersuche nach Messerattacke in Linz (ooe.ORF.at; 21.8.17)

Flüchtende von der Küche aus gesehen

Der Schwerverletzte überlebte nur dank einer Notoperation. Der Angreifer sei ein Fremder gewesen, der von einer Frau begleitet worden war - das waren zunächst alle Informationen, die das Opfer geben konnte. Die Zeugenaussage einer Anrainerin lieferte schließlich den Schlüssel zur Lösung des Falles. Sie hatte in den Medien von der Bluttat gehört und sich bei der Polizei gemeldet, so Heinrich Lindner vom Stadtpolizeikommando gegenüber Radio Oberösterreich am Donnerstag: „Sie hatte beim Küchenfenster eine Zigarette geraucht und hat beobachtet, wie im Hof ihres Hauses ein junges Paar offensichtlich flüchtend über einen Zaun geklettert ist und das Weite gesucht hat“.

Blutspuren führten zum Täter

Die Kriminalisten gingen dem Hinweis nach und untersuchten die genannte Stelle eingehend. Die Blutspuren, die die Kriminalisten dort entdeckten führten sie auf die Spur des Täters. Der 25-jährige Mann ist polizeibekannt – er war schon vor einigen Jahren wegen einer Messerattacke in Haft.

Den Beamten gelang es schließlich mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra, den mutmaßlichen Täter in der Wohnung seiner Freundin festzunehmen. Er gestand die Tat und gab als Grund dafür an, dass das Opfer ihn und seine Freundin auf der Straße angepöbelt und auch geschlagen habe, deshalb habe er zugestochen. Der 25-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen, gegen ihn wird wegen Mordversuchs ermittelt.