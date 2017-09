Nach Hundebiss auf Weg der Besserung

Gute Neuigkeiten hat es am Mittwoch aus dem Kepler Uni-Klinikum gegeben: Jenes neunjährige Mädchen, das vom Rottweilers seines Großvaters gebissen und lebensgefährlich verletzt wurde, ist wieder auf dem Weg der Besserung.

Die Neunjährige wurde am Nachmittag von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt. Währenddessen drohen dem Großvater jetzt die Konsequenzen. Er wurde von der Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, so Freistadts Bezirkshauptmann Alois Hochedlinger.

Hund wird auf Tollwut untersucht

Vor dem Rottweiler müsse man sicher aber keine Sorgen mehr machen, sagt Hochedlinger: „Der Besitzer hat nach diesem Vorfall entsprechend reagiert und hat den Hund aus freien Stücken in ein Tierheim verbringen lassen. Dort ist er jetzt sicher verwahrt. Das Tier wird auf Tollwut untersucht, eine erste Untersuchung wurde bereits durchgeführt, eine weitere erfolgt zehn Tage später.“ Dann werde der Besitzer entscheiden, was mit dem Hund weiter passiere, so Hochedlinger.

