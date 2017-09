Überfall auf Pensionistin rasch geklärt

Ein 25-Jähriger, der eine in der Nachbarschaft lebende, am Rollator gehende Pensionistin am Montag verfolgt und brutal ausgeraubt hat, ist in Haid (Bezirk Linz-Land) rasch gefasst worden.

Einem Polizisten kam die Personenbeschreibung so bekannt vor, dass er einen Verdacht hatte. Der überrumpelte Täter gab gleich alles zu und die Beute wieder zurück, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.

82-Jährige am Hals gepackt

Der Bosnier hatte die Frau Montagvormittag beim Einkaufen beobachtet und am Heimweg verfolgt. Im Stiegenhaus packte er das 82-jährige Opfer am Hals, drückte die Frau an die Wand und entriss ihr die Einkaufstasche samt Geldbörse.