Airan Berg leitet Festival der Regionen

Er zählt zu den erfolgreichsten Theatermachern Österreichs und ist der neue Leiter des Festivals der Regionen: Airan Berg, der im Kulturhauptstadtjahr 2009 der künstlerische Leiter der Darstellenden Kunst war.

70 Bewerbungen mit insgesamt 90 Beteiligten hat es für die Leitung des international renommierten Festivals der Regionen, das heuer in Marchtrenk (Bezirk Wels Land) stattgefunden hat, gegeben. In die engere Auswahl kamen zwölf Bewerber.

Kultur, Wissenschaft und Soziales verbinden

Airan Berg überzeugte bei den Hearings, weil er Kunst und Kultur mit Wissenschaft und Sozialem verbinden und eine noch stärkere Einbindung der Bevölkerung vor Ort erreichen will. Airan Berg, der 1961 in Tel Aviv geboren ist, kam 1972 mit seiner Familie nach Wien.

Er war unter anderem Regieassistent am Broadway und hat zahlreiche Theaterprojekte etwa am Wiener Schauspielhaus und am Burgtheater verwirklicht. Eine Arbeit, die viele Oberösterreicher kennen, ist die Klangwolke im Kulturhauptstadtjahr, für die mehr als 1.000 Freiwillige vier Monate lang Tierfiguren gebaut und animiert haben.