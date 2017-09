Suche nach Sohn in brennendem Haus

Dramatische Szenen haben sich beim Brand eines Einfamilienhauses im Bezirk Vöcklabruck abgespielt. Der Hausbesitzer befürchtete, dass sich sein 18-jähriger Sohn noch in dem Gebäude befand. Die Einsatzkräfte konnten allerdings niemanden entdeckten.

Der 45-jährige Hausbesitzer und seine 16-jährige Tochter entdeckten das Feuer, als sie gegen 14.00 Uhr zu ihrem Haus in Pichlwang in der Gemeinde Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) kamen. Beide vermuteten den 18-jährigen Sohn der Familie noch in dem Gebäude.

Vater bei Suche verletzt

Der Vater hatte noch versucht, ins Zimmer seines Sohnes vorzudringen, musste aber aufgrund der großen Hitze und der starken Rauchentwicklung kapitulieren. Er verletzte sich an der Hand. Die alarmierten Feuerwehren konnten Brand relativ rasch löschen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses fand man das Zimmer des 18-Jährigen zur Erleichterung aller leer. Die Ermittlungen waren am Dienstagfrüh noch nicht abgeschlossen, weil auch der Aufenthaltsort des 18-Jährigen zum Zeitpunkt des Brandes unbekannt ist.