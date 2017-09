Falls Platz zwei: „SPÖ geht in Opposition“

Am Tag nach der deutschen Bundestagswahl legen immer mehr SPÖ Mitglieder klar: Sollte in Österreich die SPÖ ebenfalls nur Stimmenzweite werden, dann werde man sicher in Opposition gehen. Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer bestätigt das am Montagnachmittag.

Gerstorfer halte sich da an die Aussagen von Bundeskanzler Christian Kern. „Die Österreicher können sich entscheiden, ob sie einen Bundeskanzler Kern oder die Sozialdemokratie in der Opposition haben wollen.“

„Wir schmollen nicht“

Kritik, wie an den deutschen Sozialdemokraten, man würde sich damit noch vor möglichen Koalitionsgesprächen aus einer Verantwortung stehlen, weist Gerstorfer zurück. „Wir schmollen nicht, wir blicken den Tatsachen ins Auge.“ Der 15. Oktober würde zeigen, woran die Österreicher sind und könnten entsprechend entscheiden, sagt die SPÖ-Chefin.

ORF

Immer mehr Mitglieder der SPÖ-Spitze sprechen sich klar für die Opposition aus: Das bekräftigte am Montagvormittag auch Wiens Bürgermeister Michael Häupl. Mehr dazu in wien.orf.at