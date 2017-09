Während Gartenarbeit in Haus eingebrochen

Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Einschleichdiebe in Wohnhäuser eingedrungen, während die Besitzer nur wenige Meter entfernt im Garten arbeiteten. Am Samstag schlugen die dreisten Diebe in Schwanenstadt zu.

Das ältere Ehepaar aus Schwanenstadt arbeitete am Samstag im Garten und hatte währenddessen vorübergehend die unversperrte Terrassentüre nicht im Blick. Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nützte der Täter: Ein Unbekannter verschaffte sich durch die nicht versperrte oder nur angelehnte Terrassentüre Zutritt zum Haus.

Aus dem ersten Stock wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Als das Ehepaar den Diebstahl bemerkte, hatten sich die Täter schon aus dem Staub gemacht. Ein Nachbar konnte sich später an zwei unbekannte Männer erinnern, beide etwa 40 Jahre alt, mit dunkler Haut und dunklen Haaren.

Einbruch in kürzester Zeit

Bereits am Donnerstag war ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Steyregg eingestiegen, während die Hausbesitzer, ein älteres Ehepaar, hinter dem Haus im Garten arbeitete und den Diebstahl ebenfalls nicht bemerkte. Innerhalb kürzester Zeit dürfte der Unbekannte das Schlafzimmer durchsucht und daraus Bargeld und ein Handy entwendet haben. Die Frau bemerkte erst zu spät, dass das Schlafzimmer verwüstet war.

Um keine Ausrede verlegen

Laut Polizei ziehen der oder die Täter von Haus zu Haus und gehen einfach in die offen stehenden Häuser. Wenn sie dabei von den Hausbesitzern ertappt werden, sind sie um keine Ausrede verlegen. Etwa täuschen sie laut Polizei Hunger oder Durst vor.