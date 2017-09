14-Jähriger in laufende Kettensäge gelaufen

Ein 14-Jähriger ist am Samstag in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) in eine laufende Motorsäge geraten und schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte Holz geschnitten, als er vor den Augen seiner Großmutter ausrutschte.

Die Großmutter war mit ihrem Enkel am Samstagnachmittag im Wald. Im steilen Gelände wollten sie Holz in meterlange Stücke schneiden. Dabei soll der 14-jährige Schüler auf einen Ast gestiegen und ausgerutscht sein, so die Polizei.

Der Jugendliche trug offenbar keine Schutzkleidung und fiel auf den Rücken. Als er wieder aufstand, dürfte der 14-Jährige dabei auf die laufende Kettensäge gestiegen sein. Er erlitt schwere Verletzungen am linken Unterschenkel.

Mit Traktor transportiert

Die Großmutter fuhr ihren schwer verletzten Enkel mit dem Traktor zum nächstgelegenen Haus. Dort wurde die Rettung alarmiert. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schüler mit dem Rettungshubschrauber C 10 nach Linz in die Uniklinik geflogen.