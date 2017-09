Die Masche der Neffentrickbetrüger

Nichten- und Neffentrickbetrüger treiben derzeit im Bezirk Linz-Land ihr Unwesen - sie rufen vor allem bei älteren Menschen an und bitten sehr einfallsreich um Geld. Vor allem ältere Menschen werden als Opfer bevorzugt. Wie man sich vor den Tricks der Betrügern schützen kann:

„Die Betrüger sind mit allen Wassern gewaschen und sehr geschickt in der Vorgehensweise“, warnt Pressesprecherin Heide Klopf von der Landespolizeidirektion.

Verdächtige Geldforderungen

Die Warnsignale sind eindeutig: Die Alarmglocken sollten schon schrillen, wenn jemand am Telefon Geld verlangt - „egal, aus welchen Gründen auch immer“, so Klopf. Oft geben sich die Betrüger ja als entfernte Verwandte aus. Keinesfalls dürfen sich die Betroffenen zu einer Geldabhebung drängen lassen. Doch man könnte gleich mit der Polizei zusammenarbeiten, empfiehlt die Polizei: „Wenn man es sich traut, sollte man der Geldübergabe vorerst zustimmen und die Polizei verständigen“, so Klopf.

Auf betagte einsame Personen abgesehen

Auch die Wahl der Opfer verläuft nach einem bestimmten Schema, sagt Klopf. Abgesehen hätten es die Täter in der Regel auf ältere Personen. „Weil sie oft einsam sind und sich in Folge über einen Anruf und eine persönliche Ansprache freuen.“ Vor Freude werde dann nicht durchschaut, dass es sich um einen Betrug handelt.

Die Täter wissen, wie sie ihre betagten Opfer ausfindig machen: „In einem Telefonbuch suchen sie nach altertümlichen Vornamen oder rufen Festnetznummern an, weil jüngere Menschen in der Regel Handys besitzen.“

Tipps der LPD Oberösterreich: