Polizei warnt vor Neffentrickbetrügern

Im Bezirk Linz-Land sind derzeit mehrere Nichten- und Neffen-Trickbetrüger unterwegs, warnt die Polizei: Es seien bereits fünf Fälle angezeigt worden, in denen fremde Anrufer sich als Verwandte des Opfers ausgaben und um Geld ersuchten. Bisher aber ohne Erfolg.

Seit Mittwoch häufen sich bei der Polizei vermehrt Anrufe von sogenannten Nichten- und Neffentrickbetrügern. Ausschließlich im Bezirk Linz-Land, sagt Heide Klopf von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. „Wir vermuten, dass die Täter im Bezirk Linz-Land Unterkunft gefunden haben und vor dort aus agieren.“

„Hallo, kennst du mich nicht mehr“

Die Anrufer waren männlich und sollen Hochdeutsch gesprochen haben. „Hallo! Kennst du mich nicht mehr?“ - so vertraut stellten sich die Betrüger am Telefon vor. Die Vorgangsweise war stets die gleiche, so Klopf: „Die Anrufer haben immer angegeben, dass sie nahe oder ferne Verwandte sind und haben eine Notsituation vorgetäuscht.“ Konkret gaben die Anrufer bei manchen Opfern an, dass sie ein Grundstück kaufen wollen und deshalb Geld benötigen würden.

Betrug ohne Erfolg

Erfolg hatten die Anrufer dennoch nicht, sagt Klopf: „Die Pensionisten waren so wiff und haben erkannt, dass es sich um Betrüger handelt.“ In einem Fall war es aber knapp: Ein Pensionist hatte bereits 30.000 Euro bei der Bank abgehoben. In der letzten Sekunde wurde der 76-Jährige aber doch misstrauisch, nachdem der Täter angab, dass die Geldübergabe in Budweiß stattfinden sollte. Der Pensionist alarmierte rechtzeitig die Polizei. Die Betrüger sind jedoch hartnäckig: Seit Mittwoch sind bereits fünf Anzeigen bei der Polizei eingegangen.