ÖBB öffnen Werkstatt für Besucher

Eisenbahnfans kommen am Samstag in Linz auf ihre Kosten. Die ÖBB-Werkstätten öffnen ihre Pforten ab 10.00 Uhr für alle Interessierten. Die Bundesbahn will damit zeigen, welche Arbeit Österreichs 700 Mitarbeiter jeden Tag leisten.

Neben einem Einblick in die Instandhaltung von Lokomotiven gibt es auch die Möglichkeit, mit einer Lok mitzufahren oder sich in einem Fahrsimulator selbst an der Steuerung zu versuchen.

ÖBB

Die Technischen Services der ÖBB in Linz sind für die Instandhaltung eines Großteils der ÖBB-Flotte verantwortlich, darunter befinden sich knapp 400 Taurus-Lokomotiven.

In der Werkstatt wird aber nicht nur für die ÖBB gearbeitet. So zählen etwa Eisenbahnunternehmen aus Deutschland, Schweden, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn, Slowenien und Italien zu den Kunden der Oberösterreicher. Die Veranstaltung findet zum Jubiläum 180 Jahre Eisenbahn in Österreich statt.